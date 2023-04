Real ne fa sei al Valladolid e Benzema sigla tripletta del record

Karim "the dream" l'ha fatto di nuovo. Benzema è come il vino, più invecchia più è buono e lo si nota dalle sua prestazioni. In pieno periodo di ramadan, l'attaccante è sceso in campo da titolare nella sfida tra Real Madrid e Valladolid conclusasi su risultato tondo di 6-0. Il francese si è reso protagonista di una tripletta da record, segnando tre reti nell'arco di 7 minuti, quei gol che valgono il suo 20esimo, 21esimo e 22esimo centro in stagione.