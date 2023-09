Record, Haaland ha segnato più triplette di CR7 e Salah in Premier

In occasione della sfida di campionato Manchester City-Burnley, Erling Haaland si è scatenato e siglato un tripletta nella vittoria per 5-1 dei citizens. L'attaccante norvegese si è portato il pallone a casa, uno dei tanti da quando è atterrato in Inghilterra ed è diventato un nuovo calciatore del City. Addirittura, in poco più di una stagione, Erling ha chiuso un totale di cinque triplette in Premier League superando quanto fatto da Cristiano Ronaldo al Manchester United e da Salah al Liverpool. Un impatto clamoroso che continua a premiare la squadra di Pep Guardiola a suon di gol. La tripletta è l'ultima dimostrazione di un talento cristallino, come testimoniano i dati: solo in quest'inizio di stagione il norvegese ha fatto 6 gol in 4 partite.