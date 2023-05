Reina verso le 1000 partite in carriera: “Ancora più entusiasmo. Da allenatore voglio essere come Gattuso”

Sta per varcare la soglia delle 1000 partite ufficiali in carriera e a Marca ha raccontato la sua grande emozione. Parliamo di Pepe Reina , storico portiere spagnolo, che col Villarreal si appresta al raggiungimento del grande traguardo. Tra presente e futuro, l'ex anche di Napoli e Lazio ha parlato delle sue sensazioni.

"Come mi sento a raggiungere le 1000 partite in carriera? Mi rende felice, molto felice. Sono sempre dati e numeri, ma sono molto emozionato. La barriera delle 1000 gare sembrava quasi impossibile da superare... Ho messo la testa fuori quando meno me l'aspettavo... e ce l'ho fatta. No, non era previsto che giocassi da titolare e anche per questo affronto tutto con grande entusiasmo, ancora più degli inizi", ha detto Reina.