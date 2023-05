Retroscena Bayern Monaco, trasferimento Haaland fallito causa…

Il clamoroso retroscena dietro il trasferimento del norvegese a Monaco di Baviera, fallito per questioni economiche

Il retroscena ha dell'incredibile. Erling Haaland avrebbe potuto raccogliere il testimone lasciato da Lewandowsi e giocare per il BayernMonaco. A riportare tale scenario è stato lo stesso Oliver Kahn, presidente del consiglio d'amministrazione del club, il quale ha preferito la via della prudenza riguardante la questione economica piuttosto che assicurarsi il talento. La trattativa - secondo quanto affermato dall'ex portiere - sarebbe arrivata ad un passo dalla conclusione, prima che il City entrasse in gioco. A fermare il tutto sarebbero stati gli stessi bavaresi, causa ingaggio troppo elevato del norvegese.