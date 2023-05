Sfuma Osimhen, il Bayern Monaco mette nel mirino un altro attaccante

Il nigeriano costa troppo, così il Bayern guarda in Bundesliga e individua un profilo leggermente più "economico"

Redazione ITASportPress

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e questo non sarà Victor Osimhen. Ad oggi il nigeriano è il miglior centravanti in circolazione e proprio per tale motivo servirà una spesa monstre per strapparlo al Napoli. Sarebbe di 150 milioni la richiesta dei partenopei, con il Bayern che fugge e pensa al piano B. Una possibilità magari meno pronta ed esperta, ma certamente più economica e con ottime prospettive di crescita. Secondo quanto rivelato da Bild, i bavaresi avrebbero messo nel mirino Randal Kolo Muani.

Il 24enne si è messo in mostra in stagione, ma anche e soprattutto al Mondiale in Qatar. Per cui sarebbe un'ottima scelta su cui rilegare visto il fallimento del piano Osimhen. Il Bayern Monaco comunque sarebbe costretto a pazzie. Secondo la fonte, infatti, i bavaresi avrebbero intenzione di presentare un'offerta di 60 milioni di euro. Una cifra importante per uno dei maggiori talenti a livello europeo, che comunque l'Eintracht Francoforte potrebbe rifiutare. Il club non avrebbe intenzione di vendere e avrebbe intenzione di cedere solo dietro offerta non minore a 120 milioni.

Nonostante tutto, un'offerta non è ancora stata formalizzata e riecheggia una certa positività. Dal canto suo, KoloMuani ha collezionato 28 presenze in campionato, segnando 13 gol e servendo 12 assist. Numeri niente male per il nuovo arrivato in casa Eintracht, il quale ha un contratto fino a giugno 2027. Il Bayern dovrà sborsare per assicurarselo...