Retroscena Lewandoswki: rifiutato ingaggio faraonico dall’Arabia Saudita

Ingaggio super per l'attaccante del Barça, che avrebbe toccato i 150 milioni di euro a stagione: no secco di Lewa

Robert Lewandowski non si è fatto soggiogare dall'Arabia Saudita. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, quando lo stesso calciatore ha affermato di non esser interessato a lasciare il Barcellona per la Saudi Pro League a qualunque cifra. Secondo quanto riportato dall'emittente polacca Meczykipl, l'attaccante ex Bayern Monaco avrebbe rifiutato un ingaggio faraonico da 150 milioni di euro a stagione. Un assegno ricchissimo strappato per il solo amore del Barça, del club e dei tifosi. Ma anche della città, in cui si troverebbe splendidamente con la propria famiglia.