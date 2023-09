Retroscena Liverpool, Klopp voleva Joao Felix al posto di Nunez

Il mercato è finito, i suoi retroscena no: dalla Spagna emergono i dettagli del passaggio sfumato dell'attaccante portoghese ai Reds per 80 milioni

Il calciomercato estivo 2023 è finito quasi ovunque, portando con sé il suo abituale carico di “storie”, che si tratti di retroscena sulle trattative poi andate in porto o delle cause di un affare saltato in extremis.

Anche in questa sessione a farla da padrone alla voce milioni investiti sono state le squadre inglesi. Premier League sugli scudi, non solo per quanto riguarda le big, dal “solito” Chelsea al Manchester City che vuole confermarsi, passando per un Manchester United che punta a proseguire la risalita, ma come tradizione anche le formazioni di media-bassa classifica hanno speso tanto per rinforzare i propri organici, a livello di cartellini e di ingaggi.