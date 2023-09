Retroscena Turchia: prima di Montella sondato Joachim Löw

Prima di puntare sul tecnico napoletano, però, la Federazione turca avrebbe sondato un altro allenatore tedesco, l'ex ct della Germania Joachim Löw , campione del mondo nel 2014 in Brasile alla guida dei tedeschi.

A riportare la notizia è la Bild. Löw è conosciuto in Turchia per aver allenato il Fenerbahce nella stagione 1998-'99, la prima vissuta fuori dalla Germania da Low, chiusa al terzo posto. Secondo il quotidiano tedesco Löw ha prima chiesto qualche giorno di riflessione, per poi declinare la proposta.