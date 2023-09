Turchia, ufficiale Montella. Calhanoglu: “Ecco cosa dovrà fare…”

CAMBIOCT: Il capitano della Turchia non ha fatto problemi per la nazionalità d'origine del nuovo Commissario tecnico, Vincenzo Montella. "Non vogliamo per forza un allenatore turco. Lavoreremo con qualunque allenatore arriverà. L'importante è che sappia come gioca la Nazionale, quale sistema di gioco deve adottare. La mia posizione per esempio è diversa ora, nel mio club gioco da numero 6 da oramai due stagioni". Poi, ricordando l'ex Stefan Kuntz: "Era una persona molto positiva e, personalmente, non ho mai avuto problemi con lui. Ripeto era una persona solare e positiva, ma era quasi un allenatore da giovanili... Perché coi giovani così puoi avere un rapporto migliore, ma magari certi comportamenti potrebbero non essere accettati da alcuni calciatori più 'grandi'...".