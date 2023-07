Reus ‘si dimette’ da ruolo di capitano del Borussia Dortmund: “Dopo 5 anni…”

Attraverso un video pubblicato sui social, Marco Reus ha annunciato una decisione molto importante che lo riguarda e che chiama in causa la sua squadra, il Borussia Dortmund . Il tedesco ha scelto di "dimettersi" da capitano dei gialloneri . Dopo cinque stagioni, dunque, il classe 1989 non indosserà più la fascia portata al braccio da tempo.

DECISIONE - "Ciao a tutti, sono qui per comunicarvi una cosa a cui ho pensato tanto in questo ultimo periodo", ha esordito Reus in un filmato condiviso sui canali social del club. "Ho informato Edin Terzic e Sebastian Kehl di questa decisione mercoledì. Sono stato autorizzato a indossare questa fascia e l'ho portata con orgoglio e onore per cinque anni. Grazie per tutto il vostro supporto durante questi anni. Sono sicuro che ci riusciranno a individuare un degno successore".