Richarlison post intervento: “Quanti dolori in questi mesi, tornerò presto…”

L'INTERVENTO: L'operazione pare sia avvenuta nella giornata di giovedì e tutto sia andato per il verso giusto. Ora a Rich attende un lungo periodo di convalescenza che secondo la stampa inglese si aggira intorno agli otto mesi. Questo il messaggio condiviso dal calciatore: "Dall'inizio dell'anno soffro di dolori che sono diventati davvero insopportabili e che hanno minato la mia prestazione e la mia gioia di essere in campo. Così qualche giorno fa ho deciso che era ora di prendermi cura della mia salute. So che ora mi attendono giorni poco felici, ma dovevo farlo per rispetto. Molto presto tornerò, se Dio vuole recuperato al 100% e pronto per le sfide che ci attendono".