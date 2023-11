Richarlison si opera, lungo stop in vista: “Ho sofferto troppo, devo fermarmi”

L’ex Everton era rimasto in panchina contro il Chelsea, ma viene da un inizio di stagione da titolare eccezion fatta per le partite di settembre, quando l’attaccante era uscito allo scoperto parlando di “problemi da risolvere e della necessità di ricorrere a un aiuto psicologico”.

Ora questa sofferta decisione destinata a compromettere il proseguimento della stagione: “Sono otto mesi che soffro, lotto per la mia nazionale e per il mio club e non mi prendo cura di me stesso – le parole di Richarlison a ESPN - Penso che sia ora di riposarsi, di fermarsi un secondo. Ci penserò nei prossimi giorni e presto farò ciò che è meglio per me".