Rio Ferdinand si mangia le mani: “Kane, perché non l’abbiamo preso noi?”

Tutti gli occhi sono momentaneamente puntati in casa Bayern Monaco. Qui, un fuoriclasse chiamato Harry Kane sta siglando una caterva di gol una dopo l'altra facendo rammaricare i vari club in corsa per il suo trasferimento la scorsa estate. Uno su tutti era il Manchester United, il quale alla fine della fiera ha scelto per la via del futuro con Hojlund. E proprio a riguardo si riferisce la leggenda dei red devils Rio Ferdinand, il quale "si mangia le mani" per il mancato approdo dell'inglese a Manchester: "Era la sua terza tripletta! Ancora - ha esordito nel podcast FIVE -. Ogni volta che vedo il nome di Harry Kane apparire vicino al simbolo di un pallone da calcio, con una tripletta, mi sale il vomito in bocca. Mi sento male. Non riesco a non pensare: perché? Per quale motivo non abbiamo deciso di ingaggiarlo noi?". E sicuramente non sarà l'unico. Perché leggere 21 gol realizzati in 16 gare disputate è da mal di testa per chiunque. Pensa per chi si è fatto sfuggire l'occasione...