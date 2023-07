Riqui Puig: “Con Messi e Busquets MLS ha grande futuro”

L'ex stellina del Barcellona è dallo scorso anno in MLS e si mostra entusiasta dell'arrivo, anche se in una squadra rivale, di Messi e Busquets.

Gioca per un altro club di MLS ma non può fare a meno che constatare che con l'arrivo di due pezzi da novanta come Messie Busquets, l'intero sistema ne trarrà beneficio. Stiamo parlando di Riqui Puig che si è trasferito da circa un anno negli States per giocare con i Los Angeles Galaxy. Ad AS, la stellina spagnola ha detto la sua sull'approdo degli ex Barcellona all'Inter Miami.