Rissa dopo Arsenal-Manchester City, spunta un retroscena

In quelle occasioni Lover, che pure si sarebbe lasciato in buoni rapporti con i campioni d'Europa, accettando a fine 2021 la chiamata di Arteta, a propria volta ex collaboratore di Guardiola al Manchester, non avrebbe stretto la mano tesa da Walker, probabilmente deluso a causa delle sconfitte subite dai Gunners, protagonisti lo scorso anno di un appassionante testa a testa per il titolo col City.