Rivaldo: “Cristiano Ronaldo? Bello se tornasse al Real Madrid per finire carriera”

Come riportato da AS, Rivaldo ha detto: "Capisco che il contratto che ha firmato sia irrinunciabile, ma l'Arabia Saudita è un Paese chiuso e giocare a calcio non è facile come si crede. Pertanto, ci sono momenti di delusione e persino di riflessione", ha precisato il brasiliano sulle possibili difficoltà e punti critici della recente esperienza di CR7.