Rivaldo: “Messi e il viaggio in Arabia? Triste, una mancanza di rispetto per il Psg”

Sono ore di grande tensione in Francia ed in particolare a Parigi per quanto riguarda Psg e Lionel Messi. Il recente viaggio non autorizzato in Arabia Saudita da parte della Pulce non è stato preso bene dall'ambiente, tifosi e società. Di questo ha parlato anche Rivaldoa Betfair sottolineando come il comportamento dell'argentino non sia stato "da lui".