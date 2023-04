Barcellona, Lewandowski: “Sogno di giocare con Messi nella prossima stagione”

L'attaccante polacco ha rilasciato una lunga intervista parlando anche del possibile ritorno di Lionel Messi al Barcellona. "Ho già risposto, per me Messi farà sempre parte del Barça. Se tornasse, non solo per i tifosi, ma anche per i giocatori sarebbe impressionante. Il suo posto è qui, a Barcellona. Io non non so cosa succederà, non sono la persona a cui dovete chiedere queste cose, ma spero e sogno che potremo giocare insieme la prossima stagione: abbiamo bisogno di questo tipo di giocatore, questo è sicuro".