Rodrygo ammette: “Non mi piace giocare in quel ruolo, ma al Real Madrid…”

Il Real Madrid vola con Vinicius Junior e Bellingham, ma in questo avvio di stagione non può ancora contare sul migliore Rodrygo Goes. Il brasiliano, infatti, non sta attraversando un grande momento. Il classe 2002 si sta abituando a giocare in un ruolo diverso, da falso nuove: “È sempre importante poter svolgere diversi compiti e giocare in diversi ruoli. Ho sempre chiarito che ho la possibilità di giocare sulle fasce. Semplicemente non mi piace giocare da 9, anche se nel mio club devo farlo. Qui in Nazionale posso muovermi in tutto il campo e questo ha aiutato il mio gioco. È importante essere in grado di svolgere tutti questi compiti, poiché aumenta le possibilità di non essere sostituito. Questo per me è fondamentale”. E sul nuovo corso del Brasile ha aggiunto: "Sono molto felice di far parte di questo nuovo ciclo. Tutta la mia famiglia è tifosa di Diniz. Lavorava a Osasco e tutti lo seguivano. Fa parte della storia della mia famiglia".