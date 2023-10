Ronaldo a vita in Arabia, vuole rinnovare con l’Al Nassr

Cristiano Ronaldo ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro. Il campione portoghese crede fortemente nel progetto Arabia Saudita ed è pronto a sposarlo a vita, rinnovando il proprio contratto con l'Al Nassr fino al 2027. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, prima di partire per il ritiro della Nazionale Cr7 ha comunicato alla dirigenza del club saudita la volontà di rimanere per le prossime quattro stagioni. Giusto in tempo per rispondere alla candidatura alla prossima Coppa del Mondo. Apertura dunque totale ad un prolungamento del contratto, che lo porterebbe a chiudere la propria carriera in Medio Oriente. Infatti il progetto del fuoriclasse è quello di presentarsi alla chiamata del Portogallo per i Mondiali 2026, per poi annunciare il suo ritiro al calcio giocato.