Ronaldo assente in Champions, Castro: “Non era in condizione”

Solo tribuna per Cristiano Ronaldo in Champions asiatica. Il fuoriclasse portoghese dell'Al Nassr è rimasto ai box per la sfida di martedì con l'Al-Duhail tra lo stupore dei tifosi. A motivare la sua assenza è stato il tecnico Luis Castro , smentendo problemi fisici per Cr7 ma solo un semplicissimo turno di riposo.

TRIBUNA: Intervenuto in conferenza, il tecnico ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di non convocare Cristiano Ronaldo per la sfida di Champions asiatica. "Cristiano non era in forma per giocare. Solo pochi giorni fa ha disputato una gara che è terminata ai supplementari e 48 ore fa una partita importante per il campionato. Capisco che alla gente piaccia vedere Ronaldo giocare, qualcuno viene solo per questo, ma l'Al-Nassr non è solo Cristiano. Abbiamo fatto bene anche senza di lui". Il tempo ha dato ragione a Luis Castro, con l'Al Nassr che privo di Cr7 è riuscito a vincere per 2-3. Questa volta a prendersi il palcoscenico è stato Anderson Talisca, autore di una splendida tripletta.