Ronaldo, la compagna Georgina costretta a scappare dalla tribuna. Il motivo

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Arabia Saudita. La compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, si è trovata costretta a lasciare la tribuna a causa del suo abbigliamento considerato troppo "osè". La donna, che ricordiamo essere un'importante showgirl e modella, si è recata allo stadio vestita con indosso la maglia dell'Al Nassr e jeans particolarmente attillati. Nulla di strano, almeno qui in Europa. Perché in Arabia l'outfit della compagna di Cr7 ha urtato la sensibilità dei presenti e la situazione stava cominciando a scaldarsi. Per questo motivo è stata costretta a raggiungere la tribuna autorità, quella riservata a vip e familiari dei calciatori. Il tutto mentre il fuoriclasse portoghese si rendeva grande protagonista in campo, segnando due gol che sono valsi la vittoria alla sua squadra contro l'Al-Duhail.