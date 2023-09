Ronaldo: “Mi diedero del pazzo, ma era solo la verità sull’Arabia…”

Intervenuto in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo ha parlato del movimento calcistico in Arabia Saudita. Con l'arrivo di Cr7 lo scorso inverno, qualcosa nel paese sta cambiando. Lo dimostrano i numerosi trasferimenti che i club sauditi sono riusciti a chiudere quest'estate, rendendo più competitivo anche il campionato. E l'ex attaccante di Manchester United, Juventus e Real Madrid non manca di ricordare: "Sapevo che sarebbe successo. Tutti mi hanno dato del pazzo ad andare in Arabia Saudita, a dire certe cose, ma era solo la verità! Poi un pazzo finisce per diventare normale giocando nella lega araba". Poi l'ammissione: "In ogni caso per me è stato un grande privilegio cambiare la cultura di un paese a livello calcistico e fare da apripista alle grandi star che si sono poi trasferite in Arabia Saudita".