Ronaldo, pioggia di lamentele in Portogallo a causa della sua nuova casa

Cristiano Ronaldo non si è fatto solo amici in Portogallo. Il fuoriclasse portoghese, ora in forza all'Al Nassr, ha da un paio d'anni in progetto l'idea di costruire una nuova casa. Una villa da oltre 22 milioni di euro che sorgerà a Cascais, nella periferia di Lisbona. Questa richiede ovviamente una quantità immensa di lavori che non sarebbero proprio apprezzati da tutti. In particolare da uno dei futuri vicini di Cr7, il quale è intervenuto tramite i microfoni di Ok Diario per contestare la scelta del campione: "Da tre anni sono in costruzione e continuano a farlo. La casa è così grande che sembra possa essere un ospedale. La mia strada è stata tagliata per mesi, e il mio giardino è continuamente sporco di polvere". Il povero vicino lamenta un eccessivo impegno nei lavori che non solo disturberebbe la quiete pubblica ma intaccherebbe pure la sua proprietà. Beh, è il suo benvenuto per Cristiano.