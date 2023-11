UEFA pensa di invitare l’Al Nassr di Ronaldo alla Champions: la clamorosa idea

La UEFA sta studiando il nuovo modella della Champions League, che entrerà in vigore dalla stagione 2024/25. Per l'occasione, si pensa a una clamorosa novità. Secondo quanto riportato da Football Talk, ci sarebbe l'idea di invitare anche l'Al Nassr. La squadra saudita, nella quale milita Cristiano Ronaldo, è una delle società più seguite dai tifosi sportivi anche grazie alla popolarità del portoghese. Dalla prossima stagione, cambierà il format della competizione e si passerà da 32 a 36 squadre. Stando a quanto riportato, i problemi per l'ammissione dell'Al Nassr alla prossima UEFA Champions League sarebbero due. In primis capire come bypassare il problema del Fair Play Finanziario (le squadre europee non sono soggette ai controlli imposti dalla UEFA) e poi capire quale squadra europea estromettere. Insomma, una situazione non facile, ma l'idea è presa in considerazione.