Ronaldo su Benzema: “Sapevo che avrei aperto la ‘scatola’ Arabia”

Prima Cristiano Ronaldo, poi Karim Benzema ed ora anche Ngolo Kanté. Il dominio economico dell'Arabia Saudita sta strappando sempre più campioni al calcio europeo per portarli in Saudi Pro League. Una dimensione destinata ad aumentare e - come disse lo stesso CR7 settimane fa - ad entrare tra i top 5 campionati. In ogni caso, l'approdo all'Al Ittihad dell'ex compagno ai tempi del Real Madrid rende felice Cristiano: "Sapevo che trasferendomi in Arabia ne avrei, per così dire, aperto la 'scatola' - riporta A Bola -. Non mi sbagliavo e sono sicuro che tra due o tre anni questa sarà una delle leghe più importanti del mondo".