Rooney elogia Kane: “Sarebbe perfetto al Manchester United, vediamo…”

L'ex leggenda consiglia i Red Devils, Kane è un'opportunità da non farsi sfuggire. Poi due parole sulla situazione in casa Tottenham

Intervenuto ai microfoni di The Athletic , Wayne Rooney ha parlato di Harry Kane . L'attaccante inglese vive una vera e propria situazione di stallo al Tottenham. Una condizione che l'oggi allenatore ha definito come una "trappola": "Mi pare sia trattenuto, quasi prigioniero del Tottenham. Ho la sensazione che per lui sarà molto difficile lasciare gli spurs". Ricordiamo che il 30enne ha un solo anno di contratto e vorrebbe andare, ma il club non lascia partire. A lui si sono interessati club del calibro del Bayern Monaco , Real Madrid e Manchester United.

Tutto però ha una motivazione. Wayne Rooney ritiene l'attaccante inglese come il profilo perfetto per il nuovo Manchester United. L'allenatore spera proprio che i vertici dei Red Devils facciano uno sforzo e provino ad ingaggiare Kane: "Secondo me, Harry Kane sarebbe il giocatore perfetto per il Manchester United. Se dovessero riuscire a prenderlo, darebbe una mano incredibile e aumenterebbe significativamente le possibilità di vittoria". L'ex leggenda ha espresso il suo parere, ora sta al club decidere se prenderne atto o procedere per la propria strada. Certo, le qualità di Kane non si discutono.