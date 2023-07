Bayern Monaco-Kane, i tedeschi volano a Londra per convincere il Tottenham

Continua il tira e molla del Bayern Monaco per Harry Kane. Ormai è noto a tutti che l'attaccante inglese sia il predestinato a prendere il posto lasciato da Lewandowski due anni fa, ma convincere il Tottenham è un'impresa. E lo notano anche i tedeschi, che le tentano tutte pur di venire incontro alla richiesta di 100 milioni di euro degli Spurs. Secondo quanto riportato da Bild, i vertici del club tedesco, in particolare il presidente Jan-Christian Dreesen e il capo scouting Marco Neppe, sono volati in direzione Londra con l'obiettivo di incontrare il club inglese e raggiungere un accordo. Ma le richieste sono sempre quelle. Il Tottenham non ha intenzione di vendere Harry Kane per una cifra minore di 100 milioni di euro.