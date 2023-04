Rooney: “Haaland il migliore al mondo. Mi toglie il fiato”

Wayne Rooney non ha dubbi sulla forza di Erling Haaland . Nella sua rubrica per il Times, l'ex storico calciatore inglese ha esaltato le doti dell'attaccante della Norvegia e del Manchester City e senza giri di parole lo ha eletto come miglior giocatore del mondo in questo momento.

DA TOGLIERE IL FIATO - "Erling Haaland è il miglior calciatore del mondo in questo momento. Lionel Messi è il più grande ma ripeto, in questo momento, nessuno sta giocando meglio di un attaccante che mi toglie il fiato per i livelli che sta raggiungendo. E lo dico io che ho giocato in quel ruolo e battuto alcuni record come centravanti. È il migliore al mondo per i numeri che ha, per le prestazioni che mette in campo e per la mentalità che mostra ogni volta", ha detto Rooney.