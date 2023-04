Scaduta la clausola, City e Haaland a lavoro per trovare nuovo accordo

Erling Haaland e i suoi agenti sono nuovamente pronti a sedersi a tavolino con i vertici del Manchester City , così da discutere un nuovo accordo. Il tutto sarebbe legato alla clausola rescissoria inserita nel contratto del norvegese al momento della firma, ormai quasi un anno fa. Con il rinnovo di Guardiola, infatti, questa sarebbe decaduta ed il giocatore vorrebbe assicurarsi di avere una via di fuga in caso di necessità.

Secondo quanto rivelato dal The Athletic, dunque, Haaland non sarebbe a proprio agio senza clausola e starebbe lavorando con i dirigenti del city per rivedere gli accordi. Si attendono novità per il futuro del fuoriclasse norvegese, certamente legato a quello Pep di Guardiola.