Rooney lascia il D.C. United: già pronta la nuova panchina

Il tecnico inglese conclude la propria esperienza alla guida della franchigia di Washington, dove era approdato nell’estate 2022, dopo avervi già militato da giocatore nel 2018 e nel 2019.

"Abbiamo parlato con Wayne e convenuto reciprocamente che fosse meglio per noi separarci. Siamo grati a Wayne per tutto quello che ha fatto per noi e per il calcio a Washington, prima come giocatore e capitano e poi come tecnico" il contenuto della stringata nota da parte dell'amministratore delegato Jason Levien.

"È il momento giusto. Ho fatto tutto il possibile per portare questo club ai playoff" ha aggiunto l’ex nazionale inglese, che aveva iniziato il percorso da allenatore nel novembre 2020 in Championship con il Derby County, lo stesso club con il quale aveva chiuso la carriera da giocatore, ma che Rooney non è riuscito a salvare da allenatore, retrocedendo in League One nel 2022.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese e in particolare da The Mirror, tuttavia, lo status di disoccupato di “Wazza” dovrebbe durare molto poco. Il Birmingham City, nobile decaduta attualmente in Championship, sembra infatti pronto a puntare su Rooney in caso di esonero di John Eustace.

L’ex stella NFL Tom Brady, co-proprietario del Birmingham, sarebbe in contatto da settimane con Rooney, ma l'ex centrocampista del Watford è tuttora in sella alla guida dei Blues.

Già avvicinato a panchine inglesi nei mesi scorsi, l’ex stella del Manchester United aveva glissato sui rumors, salvo ammettere l’ambizione di tornare in patria: “Non posso smentire tutte le voci, il mio unico pensiero adesso è portare i D.C. United ai playoff. Detto questo l’esperienza in MLS mi ha molto arricchito, ma la mia aspirazione è tornare ad allenare in Europa”. L'obiettivo sta per essere centrato...

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.