Rooney pazzo di Messi: “Che colpo per la MLS. È il migliore di sempre”

Anche l'allenatore del DC United non si sottrae all'entusiasmo per l'arrivo di Messi in MLS.

Redazione ITASportPress

Manca poco alla presentazione di Lionel Messi come nuovo giocatore dell'Inter Miami. Un colpo davvero ad effetto per la squadra di Beckham e in generale per tutto il campionato americano. Lo conferma anche il grande entusiasmo manifestato da Wayne Rooney, ora allenatore del DC United, che a Sky Sports non ha risparmiato parole al miele per il calciatore argentino.