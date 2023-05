Manchester City? No, grazie. Bellingham vede altro

Tra Spagna e Inghilterra, il giovane talento ha deciso. No alla spropositata offerta del Manchester City

Jude Bellingham ha rifiutato la proposta del Manchester City . Il centrocampista è tra i talenti più ambiti della scena europea e i top club - tra cui gli stessi citizens, ma anche Real Madrid e Liverpool - se lo contendono per provare ad ingaggiarlo. Nelle ultime ore, però, sarebbero arrivate importanti novità direttamente dal quotidiano spagnolo Marca . Secondo quest'ultimo, infatti, il talento inglese avrebbe rifiutato l'offerta del City per coronare il sogno di volare a Madrid la prossima estate.

Secondo la fonte, quella del ManchesterCity era un'offerta ben più importante rispetto alle concorrenti. La proposta dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro l'anno, con un contratto valido per 6 anni. Ma al cuore non si comanda e Jude Bellingham ha deciso: se cambierà maglia, la prossima stagione giocherà per il RealMadrid.