Roy Keane: “Disperato. Il Manchester United è il nuovo Tottenham”

La sconfitta maturata nel weekend di Premier League contro il Tottenham da parte del Manchester United ha fatto davvero male a tutti i fan dei Red Devils, anche a quelli illustri come Roy Keane . L'ex storico calciatore, come riportato dal Daily Mail, è rimasto colpito, in negativo, dalla prova e dal risultato maturato tanto da arrivare ad esprimersi con parole davvero molto dure.

"Sono disperato, assolutamente disperato", il primo commento di Keane. "Il Manchester United è il nuovo Tottenham. La cosa più grave è quando penso che una squadra non sia proprio in grado di giocare una determinata gara in trasferta e questo è il caso dello United che non è stato all'altezza. Il secondo tempo è stato veramente deludente e gli Spurs hanno meritato".