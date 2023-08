Roy Keane duro su Salah: “Non si fa così in panchina, ti siedi e stai zitto”

Fa discutere il comportamento di Mohamed Salah, catturato dalle telecamere al 77' di Chelsea-Liverpool. L'attaccante è stato richiamato in panchina e sostituito, lui se l'è presa con tutti e messo in mostra tutta la sua rabbia per il gol mancato. Un atteggiamento che non è piaciuto a Roy Keane, il quale ha compreso la reazione del giocatore non giustificandola: "Questo tipo di emozioni sono normali durante una sostituzione, ma tutto deve finire una volta arrivato in panchina. Quando esci dal campo, ti siedi e stai zitto. Non puoi fare nulla, è inutile continuare. Devi accettarlo e basta" ha dichiarato l'ex attaccante ai microfoni di Sky Sports.