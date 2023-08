Salah ancora da record: è il quinto miglior marcatore della storia del Liverpool

L'attaccante ha segnato il suo 187esimo gol per il Liverpool e superato Steven Gerrard. Ecco il resto della classifica

Stupefacente Mohamed Salah. L'attaccante del Liverpool si è messo in mostra ancora una volta e siglato uno dei tre gol che hanno permesso di vincere la sfida contro il Bournemouth. Così l'egiziano ex Roma è entrato di diritto nella storia del club, superando una leggenda come Steven Gerrard e posizionandosi al quinto posto nella lista dei migliori marcatori di sempre dei Reds. Quello segnato di recente era infatti il suo 187esimo gol con la maglia del Liverpool, Gerrard si era invece fermato a 186. Davanti a lui, però, c'è ancora una montagna da scalare: Billy Liddell al quarto posto (228), terzo Gordon Hodgson (241), secondo Roger Hunt (285) e primo Ian Rush (346).