Sancho-United, rottura definitiva: giocatore rimosso dalla foto di squadra

Situazione delicata in casa ManchesterUnited, che si vede scivolare via un investimento da oltre 85 milioni di euro. Si tratta di Jadon Sancho, che proprio nelle ultime settimane è stato messo fuori rosa dal club causa divergenze con il tecnico, Erik ten Hag. Il mister lamentava uno scarso impegno del giocatore in allenamento, dunque la lite e la separazione che ora diventa praticamente ufficiale. Perché secondo quanto riportato da Manchester Evening News, l'esterno è stato escluso e rimosso dalle foto di squadra dei Red Devils. Segno e dimostrazione di come la rottura sia ormai definitiva ed irreparabile tra le parti, con l'addio a gennaio che pare l'unica vera e ormai possibile strada percorribile. Di recente si è parlato di Juventus e Roma interessate, ma anche altri top club europei si faranno avanti. Nessuno si farà sfuggire un'occasione così ghiotta...