Santi Cazorla, scelta di cuore: firma per il Real Oviedo al minimo sindacale

Santi Cazorla e il Real Oviedo, amore incondizionato e finalmente ripreso. Come riporta il portale spagnolo Sport , Santi Cazorla ha fatto una scelta di cuore. Come raccontato, l'ex calciatore di Arsenal e Villarreal tra le altre aveva ricevuto nel tempo diverse offerte economicamente più vantaggiose. Anche il calcio arabo aveva chiesto informazioni al calciatore spagnolo e, inoltre, come riferito dal quotidiano Sport c'era in piedi anche la possibilità di trasferirsi al Barcellona come assistente di Xavi.

Tuttavia, alla fine ha prevalso una scelta di cuore per Santi Cazorla, che ha scelto di tornare lì dove tutto è iniziato: al Real Oviedo. Come riferito da Sport, si tratta di una trattativa portata avanti personalmente dal presidente del club, ovvero Martin Pelaez. Già a gennaio c'erano stati dei primi contatti con l'ex calciatore dell'Arsenal, che ha poi sciolto le riserve sul proprio futuro in estate e, con un gesto nobile, ha firmato per il Real Oviedo alla cifra del minimo sindacale previsto in Spagna per un calciatore professionista, 93.000 euro. Martin Pelaez, gli aveva proposto anche il 10% sui ricavi derivanti dalla vendita delle magliette, ma Santi Cazorla ha rifiutato e ha scelto di far investire quei soldi alla società nella cura del settore giovanile