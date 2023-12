Sarkozy spaventa i tifosi del PSG: “Mbappé? Real Madrid miglior club al mondo”

Nicolas Sarkozy, ex Presidente della Repubblica francese, è tornato a parlare del futuro di Kylian Mbappé. L'attaccante francese, stella del PSG, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e il futuro è tutto da scrivere. L'ex presidente ha così parlato del classe 1998 a margine di un evento che si è tenuto in Spagna: "Conosco Kylian, mi piace ma non sono il suo portavoce. Mi piace anche il Real Madrid, vado spesso a vedere le partite e conosco bene Florentino Pérez, lo ammiro. Ma Mbappé è rimasto a Parigi. Perché? Non importa. Quello che conta è che sia rimasto! Sono felice che sia rimasto e penso che il Real Madrid sia la migliore squadra del mondo".