Schmeichel, troppi privilegi al Nizza: squadra scontenta e lui può partire

Secondo quanto riportato da L'Equipe, la situazione che si è creata nell'ambiente della squadra francese non deriva, come detto, dal rendimento del portiere sul campo, ma dai suoi metodi di allenamento e dalla libertà che ha rispetto ai suoi compagni di squadra. Il gruppo non è soddisfatto dei privilegi di cui godrebbe Schmeichel come ,per esempio, l'allenarsi spesso da solo e non con i compagni di squadra. Inoltre, pare che i vertici non siano rimasti troppo soddisfatti della sua mancanza di leadership durante la stagione.