Scholes, che stangata su Varane: “Non possiamo contare nemmeno su di lui…”

Che cosa sta succedendo a Raphael Varane ? È questa la domanda che tifosi ed ex calciatori del Manchester United si pongono sul difensore francese, il quale da quando è arrivato in Inghilterra non è mai riuscito a sorprendere. Una parabola di prestazioni che ora si attesta ad un livello di mediocrità mai raggiunto nell'arco della sua carriera.

A domandarselo è anche l'ex leggenda dei red devils Paul Scholes, il quale non ha più certezze riguardo la squadra di Erik Ten Hag. "Gli avevamo già visto fare male contro il Galatasaray, ma anche Casemiro, quando ha giocato, non ha fatto bene. Sono giocatori che hanno vinto numerose Champions League con il Real Madrid e con noi non giocano bene. Non riesco a capire. Se non possiamo contare su giocatori di questo livello, cosa dovremmo fare? Vedremo cosa si inventerà ora Ten Hag... c'è sempre Jonny Evans". Il nordirlandese ha preso il posto di Varane nelle ultime quattro uscite di campionato e regala maggiori sicurezze per il reparto arretrato.