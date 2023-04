Serataccia Cristiano Ronaldo: fallaccio a rivale, gol annullato e gestaccio al pubblico

Serataccia da dimenticare per l' Al Nassr e per Cristiano Ronaldo che ha vissuto una gara, quella contro l'Al Hilal, davvero negativa. Il portoghese non solo ha commesso un fallaccio ai danni di un rivale ma ha anche visto una sua bella rete annullata per un fuorigioco decisamente dubbio. Come se non bastasse, al termine del match, sono arrivati anche gli sfottò dei tifosi avversari che hanno visto la reazione del portoghese con un brutto gesto.

DA DIMENTICARE - Come detto, l'ultima gara di Cristiano Ronaldo è stata decisamente da dimenticare. L'Al Nassr ha perso 2-0 contro l'Al Hilal e il campionissimo portoghese è stato protagonista ma non come avrebbe desiderato. CR7 si è visto annullare una bella rete per fuorigico. A nulla è servito l'aggancio al pallone perfetto e il missile a bucare la porta. Il suo gol non è stato convalidato per questione di millimetri. Come se non bastasse, il nervosismo per una gara che stava andando male ha portato il portoghese a compiere un brutto fallo trattenendo quasi per la gola un avversario. Infine, terminata la gara, i soliti cori "pro Messi" per dar fastidio al cinque volte Pallone d'Oro, hanno portato il giocatore a rispondere toccandosi i genitali. Le immagini della serata pessima di Cristiano sono subito diventate virali in diversi video presenti su Twitter.