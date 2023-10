Sergio Aguero su Bellingham: “Tra i migliori, peccato non sia andato al City”

Nel corso di un'intervista riportata dal quotidiano inglese Mirror, il Kun Sergio Aguero ha parlato di Jude Bellingham. Oggi calciatore del Real Madrid, in estate il centrocampista poteva anche andare al Manchester City, club di cui l'argentino è una leggenda. "È un peccato che Pep Guardiola non sia riuscito a convincerlo a unirsi a Erling Haaland al Manchester City. Le grandi squadre competeranno sempre per grandi giocatori. Il City è riuscito a passare in vantaggio in diverse occasioni importanti, come Haaland. A volte le cose non stanno così, il mercato è così. Mi sarebbe piaciuto vederlo al City" - ha dichiarato il Kun Aguero al media inglese Mirror.