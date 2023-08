Sergio Ramos, futuro al Galatasaray? C’è l’offerta

Secondo Relevo, scartate per ore le ipotesi Arabia e MLS, ci sarebbe una pista decisamente interessante che farebbe rimanere Sergio Ramos in Europa. Per il centrale spagnolo sarebbe arrivata una offerta del Galatasaray, che offrirebbe al giocatore un biennale da 5.5 milioni di euro a stagione. Una cifra importante, così come importante sarebbe la durata di due anni dell'accordo che porterebbe il calciatore a giocare fino a 39 anni.