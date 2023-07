Sergio Rico dovrà essere operato nuovamente

Sono state settimane di massima allerta per le condizioni di Sergio Rico , portiere del Psg , che lo scorso 28 maggio è stato vittima di un incidente a cavallo a El Rocio che lo ha portato a finire in coma e a trascorrere in pratica due mesi tra la vita e la morte.

Ad inizio luglio la buona notizia con la fase successiva del recupero, adesso, però, un piccolo campanello d'allarme che, però, sembra non destare particolare preoccupazione. Secondo quanto riportato da ASche cita Mucho Deporte, Rico dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico a causa di un aneurisma che evidentemente non piace ai medici. Va detto che i media specificano come il recupero del portiere non venga meno nonostante tale nuova operazione, anzi. Il calciatore ha fatto passi da gigante dal coma, al risveglio e all'uscita dalla terapia intensiva.