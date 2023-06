Sembrano migliorare le condizioni del portiere che fino a poco tempo fa era in coma.

Ci sono buone notizie per Sergio Rico , portiere del Paris Saint-Germain , vittima di una caduta da cavallo lo scordo 28 maggio che lo aveva portato al ricovero in ospedale e al coma .

Sulle sue condizioni c'era grande apprensione ma circa una settimana si è risvegliato e le cose sembrano poter andare nell'ottica di un processo di miglioramento positivo. A dare gli ultimi aggiornamenti sua moglie, Alba Silva, che sui social ha detto: "Sergio comunica. Ci chiama per nome, sa chi siamo, non ha problemi di memoria. Speriamo possa uscire dalla terapia intensiva il prima possibile, ma i dottori devono essere sicuri e non hanno ancora deciso. C'è fiducia".