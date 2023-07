Sergio Rico, la prima foto dall’ospedale e il messaggio per la moglie sulla lavagnetta

"Non ho molto da insegnarvi o da dirvi, o forse sì, perché potrei scrivere un libro con tutte le emozioni che ho provato in questi due mesi, ma preferisco stare con ciò che è importante. Siamo qui e non avrò una vita da ringraziare per tanto amore in ognuno dei tuoi gesti e messaggi. Grazie e grazie ancora", le parole scelte dalla donna.