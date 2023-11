Shakhtar Donetsk, il ds Palkin: “Noi abbiamo battuto il Barça, l’Ucraina…”

Manca sempre meno alla sfida tra Ucraina e Italia. In palio, infatti, un posto agli Europei del 2024. Ai microfoni de La Repubblica, il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk Serhiy Palkin ha così commentato la sfida che si giocherà alla BayArena: “Per noi sarà una gara molto difficile, ma ciò che conta per la nostra nazionale è giocare un buon calcio. Battere l’Italia? Se lo Shakhtar ha battuto il Barcellona, non vedo perché l’Ucraina non possa riuscirci“.