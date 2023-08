Shearer pronto a portare Kane al Bayern: diventa… pilota

Al netto di qualche parere titubante come quello di Owen , ecco un altro pensiero illustre da parte di Alan Shearer . L'ex storico attaccante ha voluto scherzare sui social proprio nell'ottica della partenza del giocatore quasi ex Spurs verso la Germania.

L'ex bomber ha pubblicato un fotomontaggio in cui è vestito da pilota di aereo e ha invitato Kane a sbrigarsi come a volerlo portare di persona nella nuova squadra. Un post decisamente ad effetto che ha ricevuto subito tantissimi like e commenti.