Owen contrario a Kane al Bayern: “Non è grande risultato vincere campionato con loro”

Non è convinto l'ex storico attaccante in merito al passaggio di Kane al Bayern Monaco. Le parole.

Il Pallone d'oro 2001 ha commentato su Twitter proprio il trasferimento imminente di Kane a Monavo di Baviera e non è sembratto affatto entusiasta: "So che il Bayern è un grande club e ho molto rispetto per loro", ha esordito Owen. "Ma se fossi al posto di Harry Kane, rimarrei dove sono. Non c'è grande risultato nel vincere un trofeo con loro. Capirei il Real Madrid, o il trasferimento a uno o due dei migliori club della Premier League inglese. Essere il capocannoniere di tutti i tempi della Premier League col Tottenham è un risultato più grande che vincere il campionato in un paese dominato da una sola squadra". In questo caso il riferimento dell'ex bomber è all'evidente poca competitività della Bundesliga dove ogni anno sono praticamente solo Bayern e Borussia Dortmund a contendersi il titolo.